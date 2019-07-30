Экс-президент Петр Порошенко покинул Украину

Семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Об этом сообщает украинское издание strana.ua со ссылкой на собственные источники в Госпогранслужбе.

По данным СМИ, 28 июля на чартерном рейсе Киев – Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).

Самолет вылетел с Киева в 18:47 сел в Стамбуле в 20:22. Потом тот же борт в 21:17 вылетел из Стамбула на Дубай (ОАЭ) и сел там в 00:54 по киевскому времени. После чего он пропал из системы (возможно, полетел куда-то дальше).

Остальная часть семьи экс-президента покинула Украину несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев – Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).

Отметим, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа.