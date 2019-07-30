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Против Наримана Тюлеева начато следствие по незаконному выделению земли

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- Екатерина Улитина
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Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев фигурирует в расследовании уголовного дела о незаконной выдаче земельных участков в VIP-городке "Ала-Арча". Прокуратура начала проверку после публикации журналистского расследования на сайте "Полит Клиника".

Из письма старшего помощника прокурора Октябрьского района Бишкека следует, что в 2009 граждане Сагизбаев У., Джапаров Э., Кольбаев У., Дуйшенов К., Алтымышев М и Турдакунов М. получили в частную собственность участки земли в VIP-городке "Ала-Арча" общей площадью 650 кв.м. под строительство жилых домов. При этом Дуйшенов и Джапаров являлись лицами аффилированными с Нариманом Тюлеевым, который в то время являлся мэром Бишкека.

"Таким образом, должностные лица мэрии города Бишкека, используя свое служебное положение вопреки интересам службы с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц в нарушение земельного законодательства передали указанные участки аффилированным лица", - говорится в письме прокуратуры.

Материалы дела зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления предусмотренной статьей 320 Уголовного кодекса КР для дальнейшего расследования.

Напомним, экс-мэр Нариман Тюлеев возглавлял мэрию Бишкека с 2008 по 2010 годы. В 2013 году бывшего градоначальника приговорили к 10 годам лишения свободы за покупку автобусов по заведомо завышенной цене. В мае 2016 году Тюлеев вышел на свободу по амнистии и в связи с тем, что полностью возместил ущерб.


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URL: https://www.vb.kg/380330
Теги:
земельный участок, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, мэрия, прокуратура, Нариман Тюлеев
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