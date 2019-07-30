Военные из КР примут участие в конном марафоне Монголии "Аравт-2019"

С 3 по 17 августа 2019 года представители Вооруженных Сил КР принимают участие в конном марафоне "Аравт-2019", который проводится в Республике Монголия на базе Объединенного учебного центра ВС страны в рамках АрМИ-2019. Об этом сообщает Управление информации, связям с общественностью и СМИ ГШ ВС КР

Предложенный Республикой Монголия конный марафон "Аравт-2019" представляет собой новый вид конкурса для кавалерийских подразделений. "Аравт" с монгольского означает цифру десять, основным смыслом названия является подразделение монгольской армии Чингисхана из десяти воинов.

21 июля 2019 года наша команда, состоящая из военнослужащих Государственной пограничной службы и Сухопутных войск ВС КР, вылетела в Монголию и приступила к подготовке к мероприятию.

По условиям конкурса принимающая сторона обеспечивает участников лошадьми, стрелковым оружием, боевыми и учебными боеприпасами. Обмундирование и снаряжение для коней должно быть своим.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Монголии отвечает также за подготовку военнослужащих стран участниц. На это отводится 14 дней – за это время участники должны будут привыкнуть к монгольской природе и лошадям.

В ходе подготовки военнослужащим предстоит пройти два этапа. Первый этап - смешанная эстафета на короткую дистанцию, которая включает в себя ряд сложных элементов: метание гранат, преодоление полосы препятствии в составе подразделения и стрельбу из оружия по целям.

Второй этап – конный марафон, где военнослужащим придется преодолевать водную преграду, состязаться в навыках по навьючиванию лошадей, тактическим действиям и перевозке боеприпасов. Также команды – участницы изучили и ознакомились с военной техникой ВС Монголии.