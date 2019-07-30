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Российские летчики помогают многодетным семьям Кыргызстана

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- Виктор Мурзов
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Очередную партию помощи военнослужащие российской авиационной базы ОДКБ "Кант" передали сегодня многодетной семье Грибовых, проживающей в пригороде Канта, поселке Котовском.

Авиаторы, выполняющие в Кыргызстане важную миссию по обеспечению мира и стабильности, не остаются в стороне от проблем местных жителей и всячески поддерживают малоимущих граждан братской страны. Авиабаза шефствует над несколькими детскими домами, Кантским обществом слепых и глухих и другими подобными организациями. Под свое крыло воинская часть взяла также многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Котовы – одна из таких семей. Пенсионерка Раиса Николаевна одна воспитывает шестерых детей. По состоянию здоровья работать она не может. Живут на пенсию в 3000 сомов и мизерное детское пособие. Временно с ними проживает и ее старший – 44-летний сын с двухлетней дочкой. Своего жилья у него нет, а снимать квартиру не на что. Дело в том, что мужчина не работает - он должен ухаживать за женой, которая парализована и находится в больнице.

Военнослужащие авиабазы и представители группы добровольцев воинской части "Милосердие" привезли Грибовым одежду, обувь, продукты и сладости.

Помощь подшефным семьям оказывается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Группа "Милосердие", созданная при войсковом православном храме Александра Невского, постоянно занимается сбором продуктов, одежды, обуви и других вещей. При необходимости добровольцы авиабазы собирают также деньги на покупку особо нуждающимся лекарств, угля, канцелярских и других товаров.


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URL: https://www.vb.kg/380332
Теги:
благотворительность, дети, инвалиды, Кант, авиабаза, Россия, Кыргызстан
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