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Президент подписал изменения в Налоговый кодекс КР

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- ВБ
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем КР 26 июня 2019 года.

Закон дополняет Налоговый кодекс КР новой статьей 251, согласно которой поставка частными медицинскими организациями услуг гемодиализа лицам с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии является поставкой, освобожденной от НДС.

По информации Министерства здравоохранения КР в настоящее время в 12 частных медицинских организациях услугами гемодиализа пользуются 1336 пациентов. При этом число лиц, нуждающихся в получении услуг гемодиализа, постоянно растет. Предоставление налоговой льготы при уплате НДС будет способствовать обновлению парка гемодиализных аппаратов, вспомогательного оборудования и повышению квалификации медицинского персонала в частных медицинских организациях, а также позволит снизить загруженность го сударственных медицинских учреждений в части оказания такой жизненно важной специализированной медицинской помощи.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/380334
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Налоговый кодекс, Кыргызстан
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