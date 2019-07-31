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Депутаты собираются в гости к Курманбеку Бакиеву?

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- Бакыт Стамов
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Cегодня кыргызский канал NewTV поздравил Курманбека Бакиева с днем рождения в прямом эфире. В честь дня рождения зрителям продемонстрировали фильм о жизни второго главы республики.

Стоит отметить, что Канал NewTV зарегистрирован на ОсОО "2 канал". Учредитель - Ысмайылов Уланбек Атиевич, также учредитель ОсОО "Альджадид ЛТД", некогда владелец лицензии на разработку месторождения известняка-ракушечника на участке "Арал" в Узгенском районе Ошской области.

Директор ОсОО - Шакиев Нурланбек Тургунбекович.

К слову, сотрудникам канала уже посоветовали выключить телефоны и готовиться к атаке коллег. Об этом,в частности, в Twitter написал журналист Шавкат Тургаев.

1 августа беглый экс-президент Курманбек Бакиев отметит 70-летие.

По сообщениям газеты Айгай, бакиевский клан активно готовится к данному юбилею. Стало известно, что приглашены люди со всех четырех сторон. В частности, ожидается, что из Кыргызстана в Белоруссию отправится большая группа гостей, представленная лицами, которые в бакиевское время сказочно разбогатели, сделали карьерный скачок, среди них ряд бывших и действующих депутатов.

Большинство из намеревающихся поехать на юбилей опасаются реакции общественности, поэтому обдумывают план, как в одиночку незаметно навестить своего находящегося в Беларуси "шефа" уже после юбилея.

Источник: elgezit.kg


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URL: https://www.vb.kg/380339
Теги:
Курманбек Бакиев, СМИ, юбилей, Кыргызстан, Депутат
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