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Задержанному со взяткой в $50 тысяч Жусубалиеву суд дал 14 лет тюрьмы

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- Оксана Гут
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Накануне, 30 июля, Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор по делу о коррупции при строительстве автодорог. Бывшему заместителю министра транспорта и дорог КР Азимкану Жусубалиева, который был пойман со взяткой в 50 тысяч долларов, суд назначил наказание в виде 14 лет тюремного заключения.

Также приговор был избран в отношении еще двух фигурантов по делу - Болот Токтобаев за посредничество в передаче взятки был осужден на 6 лет лишения свободы, а Бехруза Гулрузова, обвиняемого в даче взятки, освободили из-под стражи в зале суда. При этом он должен выплатить штраф в размере 2 миллионов сомов.

Азимкан Жусубалиев выразил несогласие с решением суда. Как сообщили VB.KG в пресс-службе Верховного суда, его адвокаты намерены обжаловать приговор в Бишкекском городском суде.

Напомним, 5 декабря 2018 года Антикоррупционной службой ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела с поличным при получении денежных средств в размере 50 000 долларов США задержан заместитель министра транспорта и дорог Кыргызской Республики Ж.А. Деньги, по версии следствия, предназначались за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту "Соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин-Дыйкан (Башкууганды, (км 89,5 – км 159,2)", где задержанный выступал в качестве председателя тендерной комиссии и покровителем одной из иностранных компаний.

В целом Жусубалиев должен был получить за этот тендер 520 тысяч долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/380343
Теги:
Верховный суд, коррупция, Первомайский район, приговор, суд, взятка, Бишкек, Кыргызстан, Министерство транспорта и дорог, Жусубалиев Азимкан
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