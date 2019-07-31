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ГКНБ сделал предупреждение авторам фильма про Бакиева

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- ВБ
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В связи с участившимися публикациями и телевизионных материалов в поддержку беглого президента Курманбека Бакиева и его близких родственников в различных информационных источниках, ГКНБ отмечает, что авторы данных сюжетов не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

В этой связи, ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и телевизионных материалов предостережения недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе.

Напоминаем, что по ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой КР в отношении Курманбека Бакиева и его родственников судами были вынесены обвинительные приговоры - по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010 года, убийствам, фактам коррупции и рейдерского захвата чужого имущества.

В настоящее время все обвиняемые находятся в розыске.


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URL: https://www.vb.kg/380344
Теги:
ГКНБ, СМИ, Курманбек Бакиев, суд, телевидение, Кыргызстан
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