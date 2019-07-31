ГКНБ сделал предупреждение авторам фильма про Бакиева

В связи с участившимися публикациями и телевизионных материалов в поддержку беглого президента Курманбека Бакиева и его близких родственников в различных информационных источниках, ГКНБ отмечает, что авторы данных сюжетов не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

В этой связи, ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и телевизионных материалов предостережения недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе.

Напоминаем, что по ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой КР в отношении Курманбека Бакиева и его родственников судами были вынесены обвинительные приговоры - по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010 года, убийствам, фактам коррупции и рейдерского захвата чужого имущества.

В настоящее время все обвиняемые находятся в розыске.