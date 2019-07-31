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Туристическая милиция вернула россиянам забытый в такси фотоаппарат

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- Оксана Гут
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Туристическая милиция помогла найти пропажу туристам из России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его данным, с момента создания в УВД Иссык-Кульской области туристической милиции, сотрудники этого подразделения несут службу по предупреждению правонарушений на туристических маршрутах и направлениях, оказывают помощь в решении проблем иностранным гражданам, урегулирование вопросов их пребывания в чужой стране.

Так, 30 июля в городе Каракол к сотрудникам туристической милиции обратились двое туристов из Российской Федерации. Выяснилось, что туристы Александр Полукаров и Андрей Чистых, возвращаясь с джайлоо "Кок-Жайык" Джети-Огузского района в Каракол, забыли в салоне такси рюкзак. В нем находился фотоаппарат со снимками не только из Иссык-Кульской области - молодые люди запечатлели все свое путешествие по Кыргызстану.

Пропажу удалось обнаружить в течение часа. Сотрудники туристической милиции через диспетчеров такси установили водителя, который довозил туристов. Найдя его на маршруте, стражи порядка передали туристам дорогую для них вещь.

Туристическая милиция служит весомым аргументом в оценке надежности туристического направления для посещения иностранными туристами. Это подразделение, как служба скорой помощи в медицине, отмечает Усубакунов, помогает иностранцам решить оперативно проблемы на территории чужой страны.


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URL: https://www.vb.kg/380346
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, туризм, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, УВД
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