В Бишкеке учредят Молодежный совет при ЕЭК.

На 4-м Международном выставочном форуме "Евразийская неделя", который пройдет 25-27 сентября в Бишкеке, ведущей будет молодежная повестка. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая выступила организатором этого международного мероприятия.

Решение о ежегодном проведении такого форума приняли в мае 2015 года главы правительств государств ЕАЭС. В 2016-2018 годах он проходил соответственно в Москве, Астане и Ереване, теперь вот эстафету принимает Бишкек.

"В этом году Евразийский экономический союз отмечает пятилетие подписания Договора о ЕАЭС. Наш Союз – молодое региональное объединение. Считаю, что в его деятельность необходимо активно вовлекать молодых специалистов. Мы придаем большое значение сохранению интеллектуальных ресурсов ЕАЭС и усилению роли молодежи в евразийской интеграции в связи с формированием общества знаний, где основной бизнес-процесс – не производство товаров, а производство новых знаний", – говорит председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Он подчеркивает важность того, чтобы "молодые люди в будущем связали свою профессиональную карьеру именно с нашим экономическим объединением и стали евразийской элитой". "Для этого в рамках "Евразийской недели" запланирован ряд молодежных мероприятий по поддержанию идеи евразийской интеграции, ведь успех Союза зависит от того, кто будет носителем нашей идеи", – сообщил Тигран Саркисян.

Одним из таких мероприятий станет проведение "Школы молодого лидера ЕАЭС", с которыми также собирается встретиться глава ЕЭК. Эта школа, как заявлено, направлена на укрепление взаимодействия молодежи стран Союза, повышение образовательного уровня молодого поколения, поиск новых возможностей для реализации молодежных инициатив, обсуждение перспектив обучения и трудоустройства. А организуемая в рамках школы бизнес-игра "Создай свою евразийскую компанию" позволит ее участникам проявить себя под кураторством представителей ЕЭК, выполнить полученные от них задания.

Запланированы также презентация образовательных программ вузов ЕАЭС по евразийской проблематке, исследований, проводимых ими на эту тему. Кроме того, предусмотрено создание Молодежного совета при ЕЭК - для регулярного взаимодействия с объединениями молодых дипломатов министерств иностранных дел государств-членов ЕАЭС.