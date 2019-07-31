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Сооронбай Жээнбеков проводит встречу с жителями Панфиловского района

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- ВБ
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков продолжает свои поездки в регионы страны. Сегодня, 31 июля, Глава государства находится с рабочей поездкой в Чуйской области, где проводит встречу с жителями Панфиловского района.

Сооронбай Жээнбеков вкратце рассказал о проделываемой работе по развитию регионов, отметив, что создаются благоприятные условия для развития предпринимательства в регионах.

Президент остановился на преференциях, предоставляемых для бизнеса, работе по повышению экспортного потенциала страны, льготном кредитовании посредством финансовых институтов.

"Создаются все условия для развития регионов. Акимы и местная власть должны активно работать для привлечения дополнительных инвестиций - международные финансовые институты готовы вести работу с Кыргызстаном", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Также он отметил работу по реализации государственных программ по ирригации, обеспечения чистой водой, ипотечным кредитованием, строительства стратегических дорог, инфраструктурных объектов, реализации проектов в сфере энергетики, поддержки сельских товаропроизводителей, особо подчеркнув о важности развития выпуска экологически чистой отечественной продукции на экспорт.

Глава государства остановился на проектах по развитию здравоохранения, образования и спорта, отметив, что ведется работа по увеличению заработной платы учителям. Рассказал о проводимой судебно-правовой реформе, борьбе с коррупцией, внешней политике, цифровизации страны.

Встреча продолжается в формате вопрос-ответ.

Во встрече принимают участие полномочный представитель Правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев, аким Панфиловского района Мелис Райымкулов, министры и руководители соответствующих ведомств.


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URL: https://www.vb.kg/380353
Теги:
Панфиловский район, Чуйская область, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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