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Сбежавший из психбольницы 20-летний пациент найден

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- Оксана Гут
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Разыскиваемый пациент, совершивший побег из Республиканской психиатрической больницы расположенного в селе Чым-Коргон Кеминского района, найден и передан в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее ведомство информировало, что пациент Республиканской психиатрической больницы расположенного в селе Чым-Коргон Кеминского района Токушев Азамат Куралбекович 1999 года рождения совершил побег 26 июля.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий 30 июля вечером сотрудниками ОВД Кеминского района было установлено его место нахождения.

В настоящий момент задержанного передали в больницу, где он ранее проходил принудительное лечение.


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URL: https://www.vb.kg/380355
Теги:
ГУВД, психическое здоровье, Чуйская область, Кыргызстан, Побег из Чымкоргона
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