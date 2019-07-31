Сбежавший из психбольницы 20-летний пациент найден

Разыскиваемый пациент, совершивший побег из Республиканской психиатрической больницы расположенного в селе Чым-Коргон Кеминского района, найден и передан в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее ведомство информировало, что пациент Республиканской психиатрической больницы расположенного в селе Чым-Коргон Кеминского района Токушев Азамат Куралбекович 1999 года рождения совершил побег 26 июля.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий 30 июля вечером сотрудниками ОВД Кеминского района было установлено его место нахождения.

В настоящий момент задержанного передали в больницу, где он ранее проходил принудительное лечение.