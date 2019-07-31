За этот месяц пограничники пресекли ввоз более 25 тонн контрабандного ГСМ

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Чалдыбар-автодорожный" совместно с сотрудниками ГКНБ КР пресекли попытку незаконного провоза ГСМ обьемом более 900 л. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, 31 июля 2019 г. на КПП "Чалдыбар-автодорожный" со стороны Казахстана прибыл автомобиль "Мерседес бенц – 230".

"В ходе досмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил канистры в которых находился ГСМ объемом более 900 л.

За попытку незаконного провоза ГСМ водитель автомобиля был задержан и вместе с ГСМ передан сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП КР для дальнейшего разбирательства.

Стоит отметить, что в период с 29 июня по 31 июля 2019 г. пограничники ГПС КР пресекли незаконный провоз ГСМ обьемом более 25 тонн", - говорится в сообщении ГПС КР.