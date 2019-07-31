Срочники, проходящие альтернативную службу, будут подметать улицы в Бишкеке

Молодых людей, проходящих альтернативную военную службу будут привлекать к общественно-полезным работам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Альтернативщики в течение 108 часов своей службы будут подметать улицы и убирать мусор.

Кроме того, глава Первомайского района Алибек Биримкулов сегодня провёл планерку и дал поручение управлению госэкотехинспекции по городу Бишкек проверить все строительные объекты​.

Управлению внутренних дел района совместно с председателями квартальных, домовых комитетов, ТСЖ района поручено усилить меры безопасности горожан.