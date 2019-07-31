Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Директор телеканала, выпустивший фильм про Бакиева, в недоумении

443  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор телеканала "NewTV" Нурлан Шакиев прокомментировал фильм про беглого президента Курманбека Бакиева, который вышел сегодня по телевидению. Своим мнением он поделился с изданием reporter.kg.

По его словам, он и его коллеги никаким образом не связаны с семьей Бакиева.

- В фильме нет никакой политики. Просто это фильм про детство Бакиева, его школьные годы и так далее. Мы встретились с его одноклассниками и выслушали их мнения. Судьбы разные бывают и рассказывать про это нет никакого запрета. Мы ни в коем случае не ставили себе цель в этом фильме защитить чьи-то интересы. Наш телеканал является независимым, и мы стараемся быть объективными. Поэтому с Бакиевым мы не связаны. Нас уже близко связывали с Икрамом Илмияновым, Райымом Матраимовым и Асылбеком Жээнбековым. Теперь вот Бакиевы. Не удивлюсь, если завтра скажут, что мы атамбаевские, - пояснил он.

Напомним, сегодня кыргызский канал NewTV поздравил Курманбека Бакиева с днем рождения в прямом эфире. В честь этой даты зрителям продемонстрировали фильм о жизни второго главы республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380364
Теги:
кино, телевидение, Кыргызстан, Курманбек Бакиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  