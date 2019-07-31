Директор телеканала, выпустивший фильм про Бакиева, в недоумении

Директор телеканала "NewTV" Нурлан Шакиев прокомментировал фильм про беглого президента Курманбека Бакиева, который вышел сегодня по телевидению. Своим мнением он поделился с изданием reporter.kg.

По его словам, он и его коллеги никаким образом не связаны с семьей Бакиева.

- В фильме нет никакой политики. Просто это фильм про детство Бакиева, его школьные годы и так далее. Мы встретились с его одноклассниками и выслушали их мнения. Судьбы разные бывают и рассказывать про это нет никакого запрета. Мы ни в коем случае не ставили себе цель в этом фильме защитить чьи-то интересы. Наш телеканал является независимым, и мы стараемся быть объективными. Поэтому с Бакиевым мы не связаны. Нас уже близко связывали с Икрамом Илмияновым, Райымом Матраимовым и Асылбеком Жээнбековым. Теперь вот Бакиевы. Не удивлюсь, если завтра скажут, что мы атамбаевские, - пояснил он.

Напомним, сегодня кыргызский канал NewTV поздравил Курманбека Бакиева с днем рождения в прямом эфире. В честь этой даты зрителям продемонстрировали фильм о жизни второго главы республики.