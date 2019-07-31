Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жээнбеков: Бренд "Сделано в Кыргызстане" выдержит глобальную конкуренцию

141  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Бренд "Сделано в Кыргызстане" выдержит конкуренцию на внешнем рынке". Об этом сегодня заявил Президент КР Сооронбай Жээнбеков во время встречи с жителями Панфиловского района Чуйской области.

Он подчеркнул, что в целях активизиции экспорта экологически чистой, органической продукции в Китайскую Народную Республику был утвержден план мероприятий, в его рамках проводятся соответствующие работы.

Кроме того, Правительством принята Программа по развитию экспорта на 2019–2022 годы. Согласно ей, предусмотрены некоторые меры по увеличению объема экспорта переработанной сельхозпродукции в Китай, обеспечения роста переработанной продукции.

"Мы устоим перед глобальной конкуренцией благодаря экологически чистой продукции без химикатов. В Кыргызстане цены на сельхозпродукцию сравнительно ниже, чем в соседних странах. Эти факторы в будущем усилят бренд экопродукции, произведенной в Кыргызстане", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков, напомнив, что членство в ЕАЭС и статус ВСП+ также предоставляют возможность экологически чистой кыргызской продукции выйти на большой рынок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380367
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  