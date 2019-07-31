Жээнбеков: Бренд "Сделано в Кыргызстане" выдержит глобальную конкуренцию

"Бренд "Сделано в Кыргызстане" выдержит конкуренцию на внешнем рынке". Об этом сегодня заявил Президент КР Сооронбай Жээнбеков во время встречи с жителями Панфиловского района Чуйской области.

Он подчеркнул, что в целях активизиции экспорта экологически чистой, органической продукции в Китайскую Народную Республику был утвержден план мероприятий, в его рамках проводятся соответствующие работы.

Кроме того, Правительством принята Программа по развитию экспорта на 2019–2022 годы. Согласно ей, предусмотрены некоторые меры по увеличению объема экспорта переработанной сельхозпродукции в Китай, обеспечения роста переработанной продукции.

"Мы устоим перед глобальной конкуренцией благодаря экологически чистой продукции без химикатов. В Кыргызстане цены на сельхозпродукцию сравнительно ниже, чем в соседних странах. Эти факторы в будущем усилят бренд экопродукции, произведенной в Кыргызстане", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков, напомнив, что членство в ЕАЭС и статус ВСП+ также предоставляют возможность экологически чистой кыргызской продукции выйти на большой рынок.