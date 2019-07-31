Школа, построенная "Газпромом", примет бишкекчан 1 сентября

Сегодня депутаты Бишкекского городского кенеша приняли решение о передаче имущественного комплекса школы в пользование общественного фонда "Школа Газпром Кыргызстан". Теперь учебное заведение готово принять учеников к 1 сентябрю. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Проектом постановления предусмотрена передача его в аренду общественному фонду "Школа Газпром Кыргызстан" сроком на 3 года для организации образовательной деятельности с утвержденной арендной платой в соответствии с Положением о порядке предоставления ограниченных вещных прав на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Бишкека.

Муниципалитету столицы поручено включить имущественный комплекс в Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Бишкек, которые предоставляются в аренду с рыночной арендной платой, а также заключить договор аренды с некоммерческой организацией Общественный фонд "Школа Газпром Кыргызстан" без проведения торгов.

Одним из условий является и то, что проект договора аренды в обязательном порядке должен пройти согласование с депутатами Бишкекского городского Кенеша.

Справка: Школа рассчитана 960 учебных мест. Здание будущего учебного заведения расположено на улице имени Аалы Токомбаева (южная магистраль). Средства на строительство общеобразовательной организации выделены ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Согласно проекту, здание общеобразовательной школы обеспечено учебными, административными и хозяйственными помещениями со столовой, актовым залом, двумя спортивными залами и бассейнами.