Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Школа, построенная "Газпромом", примет бишкекчан 1 сентября

144  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня депутаты Бишкекского городского кенеша приняли решение о передаче имущественного комплекса школы в пользование общественного фонда "Школа Газпром Кыргызстан". Теперь учебное заведение готово принять учеников к 1 сентябрю. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Проектом постановления предусмотрена передача его в аренду общественному фонду "Школа Газпром Кыргызстан" сроком на 3 года для организации образовательной деятельности с утвержденной арендной платой в соответствии с Положением о порядке предоставления ограниченных вещных прав на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Бишкека.

Муниципалитету столицы поручено включить имущественный комплекс в Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Бишкек, которые предоставляются в аренду с рыночной арендной платой, а также заключить договор аренды с некоммерческой организацией Общественный фонд "Школа Газпром Кыргызстан" без проведения торгов.

Одним из условий является и то, что проект договора аренды в обязательном порядке должен пройти согласование с депутатами Бишкекского городского Кенеша.

Справка: Школа рассчитана 960 учебных мест. Здание будущего учебного заведения расположено на улице имени Аалы Токомбаева (южная магистраль). Средства на строительство общеобразовательной организации выделены ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Согласно проекту, здание общеобразовательной школы обеспечено учебными, административными и хозяйственными помещениями со столовой, актовым залом, двумя спортивными залами и бассейнами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380369
Теги:
Газпром, мэрия, школа, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  