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На пике Ленина нашли вещи пропавшего российского альпиниста

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- Екатерина Улитина
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Спасатели нашли сумку и визитку пропавшего при восхождении на пик Ленина российского альпиниста. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Местонахождение самого спортсмена остается неизвестным.

Напомним, российский альпинист в одиночку спускался с вершины семитысячника. На высоте 5 тысяч метров он последний раз вышел на связь с базовым лагерем. Поиски россиянина продолжаются с 27 июля. В операции задействованы альпинисты и вертолет частной авиакомпании.

Отметим, высота пика Ленина составляет 7134 метра.


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URL: https://www.vb.kg/380370
Теги:
альпинизм, Россия, Кыргызстан, поиски, МЧС
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