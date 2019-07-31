На пике Ленина нашли вещи пропавшего российского альпиниста

Спасатели нашли сумку и визитку пропавшего при восхождении на пик Ленина российского альпиниста. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Местонахождение самого спортсмена остается неизвестным.

Напомним, российский альпинист в одиночку спускался с вершины семитысячника. На высоте 5 тысяч метров он последний раз вышел на связь с базовым лагерем. Поиски россиянина продолжаются с 27 июля. В операции задействованы альпинисты и вертолет частной авиакомпании.

Отметим, высота пика Ленина составляет 7134 метра.