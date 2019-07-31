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В КР пройдет заседание Совета по связям с соотечественниками за рубежом

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- ВБ
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1-2 августа в городе Бишкек состоится первое заседание Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте КР. Об этом сообщил заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов Аппарата Президента КР Данияр Иманалиев.

В его работе примут участие соотечественники из России, Казахстана, Катара, Южной Кореи, США, Украины, ОАЭ. Участие предусмотрено в том числе и через онлайн ресурсы.

Данияр Иманалиев отметил, что данный Совет был образован в целях формирования эффективного диалога между государственными органами и соотечественниками, находящимися за рубежом, создания механизмов возвращения их на Родину и участия соотечественников в развитии страны.

Он подчеркнул, что 1 августа в рамках заседания Совета ожидается встреча соотечественников с государственными органами и работа по секциям, согласно повестке дня.

2 августа пройдет заседание самого Совета под председательством Президента Сооронбая Жээнбекова, на котором будут обсуждены Концепция миграционной политики, инициатива "Мекен-карт" и проект программы "Мекеним", направленной на создание экономических, финансовых инструментов по инвестированию и участию наших соотечественников в развитии страны.

Кроме того, будут обсуждены и другие вопросы миграционной политики.


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URL: https://www.vb.kg/380371
Теги:
президент, соотечественники, Кыргызстан, Данияр Иманалиев, Мигрант
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