Российский Волоколамск укрепит дружбу с Кыргызстаном.

Делегация посольства КР в РФ приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 884-й годовщине основания города воинской славы – Волоколамска. Сюда они прибыли по приглашению властей подмосковного Волоколамска, с руководством и общественностью которого дипмиссия и кыргызская диаспора Москвы и Подмосковья уже многие годы поддерживает дружественные отношения

Вместе с председателем Совета депутатов городского поселения Волоколамск Лидией Демидовой, первым заместителем главы местной администрации Татьяной Мозоль, главой Волоколамского муниципального района Михаилом Сылкой и другими ораторами с поздравительной речью выступил советник посольства Аман Мамбетсеитов. Он отметил неоценимую роль Волоколамска в отражении немецко-фашистских войск, рвавшихся к Москве. И выразил благодарность жителям города за бережное отношение к памяти о кыргызстанцах, павших в этой грандиозной битве.

Представители обеих сторон также подчеркнули важность дружественных отношений, сложившихся между Волоколамском и Кыргызстаном, высказались за необходимость их укрепления, налаживания прямых связей в различных сферах. И прежде всего – в вопросах сохранения общей исторической памяти, воспитания молодых поколений на примерах героических предков, плечом к плечу сражавшихся с врагом.

Именно через эти места в тяжелейшем 1941 году проходил передовой рубеж обороны Москвы, на котором захватчикам противостояли и бойцы легендарной 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал–майора Ивана Панфилова. Она была сформирована преимущественно из уроженцев Казахской и Киргизской ССР, а Панфилов на момент ее формирования являлся военным комиссаром последней.

Уже в течение ряда лет дипломаты Кыргызской Республики и активисты ее диаспоры каждое 9 мая принимают здесь вместе с волоколамцами участие в торжествах по случаю очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И возлагают цветы к установленным на Аллее славы Волоколамска бюстам генерала Ивана Панфилова, офицера его дивизии казахстанца Бауыржана Момышулы и стрелка-кыргызстанца Дуйшенкула Шопокова, погибшего при отражении знаменитой танковой атаки 16 ноября 1941–го. Именно эта битва увековечила в дальнейшем имена 28 панфиловцев-Героев Советского Союза, среди которых есть и уроженцы Кыргызстана.

Их потомки несут цветы также к братской могиле панфиловцев в селе Нелидово, расположенному под Волоколамском, и к величественному мемориалу у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково. Этот ансамбль, включающий шесть гигантских фигур воинов, воздвигнут в честь панфиловцев, которые в тот день уничтожили около двух десятков немецких танков и остановили наступление противника на волоколамском направлении. За всеми этими объектами постоянно ухаживают местные жители.

А кинематографисты КР уже не раз участвовали в Международном фестивале военно–патриотических фильмов "Волоколамский рубеж" имени Сергея Бондарчука, который уже пятнадцать лет проходил в этом городе. Именно здесь выдающийся советский кинорежиссер Сергей Бондарчук снимал наиболее яркие и трагичные эпизоды всемирно известной киноэпопеи "Война и мир": бегство жителей из Москвы, пожар в ней. Картины кыргызстанцев становились лауреатами "Волоколамского рубежа", ждут на него мастеров кино из КР и в этом году.