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США согласились снизить визовые сборы для граждан Кыргызстана

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- ВБ
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Заместитель министра иностранных дел КР Азизбек Мадмаров и заместитель помощника Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник провели заседание ежегодных двусторонних консультаций. Это был четвертый раунд ежегодных двусторонних консультаций и первый с 2015 года, сообщает посольство США.

На консультациях правительства двух стран договорились углублять сотрудничество в различных областях:

- Соединенные Штаты согласились снизить визовые сборы для граждан Кыргызстана, получающих студенческие и рабочие визы. Изменения вступают в силу с 7 августа 2019 г. Полный список размера визовых сборов будет опубликован на сайте посольства США по адресу http://kg.usembassy.gov/.

- Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и USAID подписали Заявление о партнерстве в борьбе с туберкулезом с целью сокращения сроков лечения и улучшения результатов лечения пациентов.

- Обе страны согласовали план работы по развитию регионального рынка электроэнергии для Центральной Азии.

- Региональный рынок электроэнергии в Центральной Азии обеспечит бо̀льшую энергетическую безопасность и экономическую стабильность в регионе, сократит затраты, откроет возможности для регионального рынка и привлечет дополнительные инвестиции.

- Министерство иностранных дел Кыргызской Республики согласилось облегчить выдачу виз для дополнительных групп отвечающих требованиям студентов из стран региона для обучения в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

- Соединенные Штаты предоставят стипендии студентам из Центральной Азии и Афганистана для обучения в АУЦА, единственном университете в Центральной Азии, который также предлагает аккредитованный диплом ВУЗов США.

"Это новая эра для нашего партнерства. Кыргызская Республика всегда играла ведущую роль как сильная демократия в Центральной Азии. Мы считаем, что Кыргызская Республика будет и впредь играть важную роль в продвижении региональной стабильности и экономического сотрудничества, что пойдет на пользу не только этой стране, но и странам всего региона", - сказал Хеник кыргызской делегации.

Подтверждая приверженность США данному партнерству, Хеник отметил, что с момента обретения независимости Соединенные Штаты предоставили помощь народу Кыргызской Республики на сумму более 2 миллиардов долларов. Заглядывая в будущее, делегация США призвала расширять сотрудничество для развития экономики, повышения безопасности, подготовки к борьбе со стихийными бедствиями, защиты прав человека, борьбы с торговлей людьми и поддержки обучения английскому языку.

В соответствии с приоритетной целью Соединенных Штатов, направленной на содействие развитию торговли и инвестиций, 10 октября 2019 года Посольство США впервые организует Международную выставку франшиз и торговли в Бишкеке. На выставке компании из США, Европейского Союза, Южной Кореи и Японии установят связи с кыргызскими и региональными лидерами бизнеса.

Визит г-на Хеника является еще одним шагом на пути реализации заявленной цели президента Жээнбекова и президента Трампа по завершению переговоров по взаимоприемлемому Соглашению о двустороннем сотрудничестве и расширению сотрудничества между США и Кыргызской Республикой.


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URL: https://www.vb.kg/380373
Теги:
виза, визит, США, Кыргызстан, МИД
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