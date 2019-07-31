Жээнбеков про Атамбаева: Все перед законом равны

"Дело Атамбаева должно решаться в рамках законодательства Кыргызстана", - заявил Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 июля, на встрече с жителями Панфиловского района Чуйской области, отвечая на их вопросы.

"Знаю, что в настоящее время кыргызстанцев интересует моя позиция к ситуации вокруг Алмазбека Атамбаева. События, происходящие в последнее время вокруг него, в том числе вызов Атамбаева на допрос в качестве свидетеля - это закономерные явления. В правовом государстве надо действовать исключительно в рамках законодательства. Кем бы человек не был - бывшим президентом, чиновником, военнослужащим или рядовым служащим - все перед законом равны, мы обязаны подчиняться закону. Только тогда буÐ �ет развиваться страна. И дело Атамбаева тоже должно решаться в рамках законодательства Кыргызстана", - подчеркнул Глава государства.