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Жээнбеков про Атамбаева: Все перед законом равны

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- ВБ
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"Дело Атамбаева должно решаться в рамках законодательства Кыргызстана", - заявил Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 июля, на встрече с жителями Панфиловского района Чуйской области, отвечая на их вопросы.

"Знаю, что в настоящее время кыргызстанцев интересует моя позиция к ситуации вокруг Алмазбека Атамбаева. События, происходящие в последнее время вокруг него, в том числе вызов Атамбаева на допрос в качестве свидетеля - это закономерные явления. В правовом государстве надо действовать исключительно в рамках законодательства. Кем бы человек не был - бывшим президентом, чиновником, военнослужащим или рядовым служащим - все перед законом равны, мы обязаны подчиняться закону. Только тогда буÐ �ет развиваться страна. И дело Атамбаева тоже должно решаться в рамках законодательства Кыргызстана", - подчеркнул Глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/380377
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан
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