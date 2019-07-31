Главу ГООАСиЛХ Абдыкалыка Рустамова задержали при получении взятки

30 июля 2019 года в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий с поличным при получении взятки в размере 2 000 долларов США сотрудниками АКС ГКНБ были задержаны директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР А.Р. и его помощник А.И. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что А.Р. и А.И. требовали от иностранного гражданина взятку за положительное решение вопроса о предоставлении земельного участка площадью 5 га из земельного фонда Иссык-Кульского лесного хозяйства в с.Ананьево.

У задержанных А.Р. и его помощника при личном обыске у каждого были обнаружены ранее полученные в качестве взятки по 1 тыс. долларов США.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 325 (получения взятки) УК КР.

Задержанные А.Р. и А.И. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.