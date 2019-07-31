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Главу ГООАСиЛХ Абдыкалыка Рустамова задержали при получении взятки

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- ВБ
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30 июля 2019 года в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий с поличным при получении взятки в размере 2 000 долларов США сотрудниками АКС ГКНБ были задержаны директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР А.Р. и его помощник А.И. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что А.Р. и А.И. требовали от иностранного гражданина взятку за положительное решение вопроса о предоставлении земельного участка площадью 5 га из земельного фонда Иссык-Кульского лесного хозяйства в с.Ананьево.

У задержанных А.Р. и его помощника при личном обыске у каждого были обнаружены ранее полученные в качестве взятки по 1 тыс. долларов США.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 325 (получения взятки) УК КР.

Задержанные А.Р. и А.И. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/380378
Теги:
взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ, Арест
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