Бакыт Дегенбаев: Кыргызстану нужны торговые консулы в России и Китае

Кыргызстану для продвижения экспорта необходимы торговые представители при Посольствах. Хватит ждать у моря погоды. Об этом VB.KG заявил руководитель проекта "Покупай Кыргызское! Производство-основа развития!", бизнесмен Бакыт Дегенбаев.

- Мы пока не можем быть активными на уровне госуправления. Частный бизнес в одиночку в вопросах экспорта не всегда может справиться в одиночку, ему нужна помощь. Еще в 2016 году мы предлагали ввести должность торговых консулов. Даже было дано указание по их созданию бывшим премьером. Прошло уже три года, но вопрос не решается. Но они необходимы КР. Пусть правительство попробует внедрить их хотя бы экспериментально – в России и в Китае, - подчеркнул Дегенбаев.

Бизнесмен напомнил, что 20 лет назад в Кыргызстане уже существовали торговые Консулы.

- Но в то время наши производители были не готовы к экспорту. Мы ее могли даже себя обеспечить необходимым. Но сегодня время поменялось. И они бы дали результат. Например, у Чехии в каждом Посольстве есть торговые консулы. Более того, недавно они ввели новую штатную единицу – агро консулов. Эти специалисты активно занимаются продажей и продвижением своей продукции в других государствах. И это решение стало для их государства прорывным. Если Кыргызстан делает ставку на экспорт и производство, без подобных специалистах при Посольствах нам также не обойтись, - заключил Бакыт Дегенбаев.