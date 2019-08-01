Слесарев: МВД ответило отказом на предложение Атамбаева

Мной, представителем экс-президента КР Слесаревым С.М. в адрес МВД КР было предложено предоставить А.Ш. Атамбаеву вопросы, возникшие при досудебном производстве по делу Батукаева. Письмо адвоката распространила пресс-служба бывшего главы государства.

По словам Слесарева, его встреча с должностными лицами следственной службы МВД КР состоялась 30 июля 2019 года, на которой было озвучено, что экс-президент даст ответы на поставленные вопросы и с учетом следственной тайны, передав ответы непосредственно в МВД КР без их публичной огласки.

"31 июля 2019 года руководитель следственной группы МВД КР ответил отказом на вышеизложенное предложение.

Позиция Алмазбека Шаршеновича Атамбаева в отношении действий МВД Кыргызской Республики, связанным с его вызовами на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева известна общественности – власти должны действовать в правовом поле.

Экс-президент КР обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий Президента КР, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру (статья 12 Закона КР "О гарантиях деятельности Президента КР и статусе экс-президента КР").

Постановление Жогорку Кенеша КР от 27 июня 2019 года о лишении статуса экс-президента КР А.Ш.Атамбаева не является основанием для лишения неприкосновенности экс-президента А.Ш.Атамбаева

МВД КР не полномочны принимать какие-либо решения при досудебном производстве в отношении А.Ш. Атамбаева при наличии у последнего иммунитета (неприкосновенности) экс-президента КР.

Представитель экс-президента КР, на основе добровольного волеизъявления А.Ш. Атамбаева предоставить ответы на вопросы МВД КР, предпринял еще одну попытку найти законный выход из сложившейся ситуации.

Экс-президент не имеет права потакать нарушению Конституции и законов Кыргызской Республики, но проявляет стремление помочь следствию.

Представитель экс-президента КР предлагает следователям МВД КР вернуться к рассмотрению нашего предложения. Поскольку своим отказом они демонстрируют отсутствие стремления МВД к получению необходимой для следствия информации по делу Батукаева в рамках Конституции и законов КР", - говорится в письме юриста.