Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Слесарев: МВД ответило отказом на предложение Атамбаева

817  5
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мной, представителем экс-президента КР Слесаревым С.М. в адрес МВД КР было предложено предоставить А.Ш. Атамбаеву вопросы, возникшие при досудебном производстве по делу Батукаева. Письмо адвоката распространила пресс-служба бывшего главы государства.

По словам Слесарева, его встреча с должностными лицами следственной службы МВД КР состоялась 30 июля 2019 года, на которой было озвучено, что экс-президент даст ответы на поставленные вопросы и с учетом следственной тайны, передав ответы непосредственно в МВД КР без их публичной огласки.

"31 июля 2019 года руководитель следственной группы МВД КР ответил отказом на вышеизложенное предложение.

Позиция Алмазбека Шаршеновича Атамбаева в отношении действий МВД Кыргызской Республики, связанным с его вызовами на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева известна общественности – власти должны действовать в правовом поле.

Экс-президент КР обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий Президента КР, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру (статья 12 Закона КР "О гарантиях деятельности Президента КР и статусе экс-президента КР").

Постановление Жогорку Кенеша КР от 27 июня 2019 года о лишении статуса экс-президента КР А.Ш.Атамбаева не является основанием для лишения неприкосновенности экс-президента А.Ш.Атамбаева

МВД КР не полномочны принимать какие-либо решения при досудебном производстве в отношении А.Ш. Атамбаева при наличии у последнего иммунитета (неприкосновенности) экс-президента КР.

Представитель экс-президента КР, на основе добровольного волеизъявления А.Ш. Атамбаева предоставить ответы на вопросы МВД КР, предпринял еще одну попытку найти законный выход из сложившейся ситуации.

Экс-президент не имеет права потакать нарушению Конституции и законов Кыргызской Республики, но проявляет стремление помочь следствию.

Представитель экс-президента КР предлагает следователям МВД КР вернуться к рассмотрению нашего предложения. Поскольку своим отказом они демонстрируют отсутствие стремления МВД к получению необходимой для следствия информации по делу Батукаева в рамках Конституции и законов КР", - говорится в письме юриста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380384
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, МВД, Кыргызстан, Сергей Слесарев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
кыргыз
01.08.2019, 10:02

Идет подковерная игра, МВД и Слесарев так параллельно ведите перепись по ТЭЦ. Где "....без публичной огласки...." вот это и настораживает всех. Со одной стороны какие может быть государственные секреты  с этим крим авторитетом Батукаевым, для государства был такой важный шаг, важный чел или для государству представлял особую опасность?????????? Возможно без огласки то АША укажет покровителей из Кремля и заткнуть рот всему кыргызскому народу??????? работал в гос службе и это прижитки от СССР ".....государственная тайна........" где личные интересы политических деятелей там Гриф "Сов секретно".  Так начните по ТЭЦ а потом разберетесь. 

Вообщем для АША есть  еще повод игнорирования Конституции КР. Намысы жок айбандар    

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бакай
01.08.2019, 10:10

Никакой неприкоссновенности у АШАкала уже нет. Это простое неподчинение законам.Сергея тоже нужно арестовать за укрытие мошенника коррупционных преступлений,

0
Цитировать
Жалоба модератору
Орозбек
01.08.2019, 10:12

Очередная попытка Аша уйти от ответственности, прикрывшийся за адвокатов и односельчанами. Думаю ему не долго осталось паясничать, закон не его мать чтобы баловать. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тамирис
01.08.2019, 10:51

Ну теперь понятно, что никакая информация нынешней власти не нужна, им просто тупо надо закрыть Аша, видимо чего-то боятся, поэтому так грубо всё перетасовывают. Тьфуу, чувствую бакиевщиной прёт...

0
Цитировать
Жалоба модератору
John
01.08.2019, 10:56

За конституцию голосовал весь народ Кыргызстана. А сотня продажных шакалов пытаются нарушить конституцию.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  