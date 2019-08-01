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В КР появится новое ведомство Госагентство по земельным ресурсам

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане образовано Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве КР. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Государственное агентство по земельным ресурсам образовано в целях эффективного управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями, формирования полноценной геоинформационной системы по земельным ресурсам и недвижимости, обеспечения единообразия в применении и соблюдения земельного законодательства, своевременного и качественного выполнения топографо-геодезических и землеустроительных работ, связанных с делимитацией и демаркацией государственных границ, регистрации прав на недвижимое имущество.

В правительстве отмечают, что до 2009 года в КР функционировала единая и эффективная система управления земельными ресурсами и недвижимостью – Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики, которая оперативно и качественно решала вопросы регулирования земельных отношений и землеустройства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и выполняла другие задачи.

После реформы 2009 года единая государственная система управления земельными ресурсами и регистрации прав на недвижимое имущество оказалась разделенной, подчеркнул премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Часть подведомственных подразделений упраздненного агентства были переданы в ведение разных министерств и ведомств. Это не могло не сказаться на эффективности управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями в республике. Так, разделенным оказался и единый уникальный архив исторических документов и картографических материалов, содержащий данные о хронологии межевания границ между среднеазиатскими республиками бывшего СССР", - отметил он.

По словам Главы правительства, переданные в ведение разных министерств и ведомств подразделения по управлению земельными ресурсами до сих пор не могут функционировать в полной мере, так как задачи и функции министерств и ведомств не соответствуют основному направлению деятельности этих подразделений.

"Политика управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями должна быть сосредоточена в едином органе. Учитывая все это, принято решение создать на базе Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики", – подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

В аппарате правительства подчеркнули, что образование Госагентства по земельным ресурсам не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/380385
Теги:
правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
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