Задержан кыргызстанец, скрывавшийся от следствия в Петербурге

В Санкт-Петербурге при оперативном содействии представительства МВД Кыргызской Республики совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области был найден гражданин, разыскиваемый за совершение преступления в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Уроженец Бишкека Б.А. 1974 г.р. ранее скрылся от органов следствия по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 246 УК КР (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта, если их предметом явились наркотические средства в крупных размерах).

По этому факту Б.А. был задержан и водворен в ИВС Бишкека, в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде "заключение под стражу" Октябрьским районным судом было отказано. И в отношении обвиняемого Б.А. избрана другая мера пресечения в виде "подписки о невыезде".

Во время следствия обвиняемый скрылся от следствия в неизвестном направлении.

Инициатор розыска уведомлен, в настоящее время проработан вопрос по возвращению разыскиваемого гражданина Б.А. на территорию Кыргызской Республики для привлечения к уголовной ответственности.