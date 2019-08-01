Российские летчики защитили аэродром в Кыргызстане от беспилотников

Маневренная группа радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской авиабазы "Кант" на территории Кыргызстана защитила военный аэродром от беспилотников условного противника. Это произошло в ходе учения с участием военнослужащих авиабазы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

По сценарию учения беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "противника, несущие муляжи самодельного взрывного устройства, были обнаружены современным антидроновым комплексом "Силок-02". Расчет комплекса своевременно выявил БПЛА противника и произвел радиоподавление каналов управления и навигации.

В результате "противник" не смог обнаружить военный аэродром и произвести подрыв взрывного устройства.

"Силок-02" предназначен для обнаружения БПЛА в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. Он подавляет каналы управления, телеметрии и связи беспилотников.

Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности, на вооружении авиабазы базы имеются штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8.