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Трудовая миграция. Как быть когда работа стала рабством?

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане ежегодно растет число агентств по трудоустройству за рубежом. Если в прошлом году лицензии на работу получили 97 таких компаний, в этом году их уже 120, и по прогнозам специалистов динамика роста будет сохраняться.

По словам заместителя директора информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Алмаза Алыбаева, рост числа таких агентств говорит, что сфера трудоустройства выходит из тени.

- Многие, кто работал нелегально теперь предпочитают получать лицензии и отправлять работников с соблюдением законодательства. Тем не менее бывают ситуации, когда наши соотечественники оказываются обманутыми работодателями. В этом году было два случая, когда за счет агентства по трудоустройству кыргызстанцев возвращали на родину, которые оказались в трудной ситуации за границей - рассказал VB.KG Алмаз Алыбаев.

Об одном случае редакция VB.KG ранее писала подробно. В июле девушки оказались в Турции без средств к существованию и возможности вернуться домой. Похожий случай произошел всего несколько дней назад и опять в Турции. Агентство трудоустроило кыргызстанцев, но приехав на место, оказалось, что реальные условия труда и проживания не соответствуют указанным в договоре. Некоторым работникам подобрали новую работу, другим оплатили перелет в Бишкек и выплатили компенсацию.

- На помощь могут рассчитывать не только легально трудоустроенные на работу граждане, но и те, кто уехал сами или нелегально. Фактически они являются лицами попавшими под трудовую дискриминацию. При определенных обстоятельствах можно говорить о рабстве и торговле людьми. Пострадавшие могут обратиться на "горячую линию" по номеру 1899 и им будет оказана помощь, - добавил Алыбаев.

Кроме того, возвращением кыргызстанцев на родину занимается организация "Красного полумесяца" по программе воссоединения семьи.

Чтобы не стать жертвой нелегального трудоустройства специалисты рекомендуют трудоустраиваться за границей только через агентства, у которых есть официальная лицензия. Сегодня из Кыргызстана осуществляется трудоустройство в 16 стран мира : Россия, Казахстан, Япония, Турция, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Болгария, Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Венгрия, Германия. Если агентство предлагает работу в других странах, например в США, с большой долей вероятности речь идет о нелегальном трудоустройстве.


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URL: https://www.vb.kg/380390
Теги:
миграция, трудовая миграция, трудоустройство, Кыргызстан, Помощь
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