В КР образовано Агентство водных ресурсов

В кыргызстане образовано Государственное агентство водных ресурсов при правительстве Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе совещания, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В аппарате подчеркнули, что решение принято в целях реализации требований норм Водного кодекса, регламентирующих создание государственного органа управления водными ресурсами.

На агентство водных ресурсов будут возложены функции реализации государственной водной политики, осуществления координации мероприятий по управлению, использованию и охране водных ресурсов и их мониторинг.

Кроме того, агентству водных ресурсов передаются отдельные функции других госорганов водного сектора – мониторинг водных ресурсов, изучение режима и состояния подземных вод, обеспечение сельского питьевого водоснабжения и водоотведения, а также вопросы ирригации и дренажа, находящихся в ведении других ведомств.

Как отметил Мухаммедкалый Абылгазиев, подписав документ, в настоящее время управление водными ресурсами осуществляется разрознено, а отдельные функции управления выполняются различными ведомствами, между ними отсутствует координация деятельности по водному вопросу.

"Не осуществляется единый мониторинг использования и охраны водных ресурсов, нарушается право собственности государства на водные ресурсы, так как созданы условия для бесконтрольного забора воды из поверхностных источников. Следствием вышеуказанного условия является нарушение прав на воду водопользователей. Несмотря на то, что наша страна богата водными ресурсами, обеспеченность регионов питьевой и поливной водой остается низкой. Нехватка воды сказывается на жизни и здоровье граждан, состояние окружающей среды. С созданием агентства будет осуществляться единая политика в водном секторе на национальном, межгосударственном и международном уровнях. Будут осуществляться функции планирования и управления водными ресурсами, основанных на принципах интегрированного управления водными ресурсами. На должном уровне будет обеспечиваться эксплуатация и техническое обслуживание ирригационных и коллекторно-дренажных систем, координация деятельности государственных органов и единый мониторинг всех водных объектов", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Предполагается, что создание агентства водных ресурсов позволит внедрить Единую информационную систему по воде, ввести разрешения на водопользование и платность за использование водных ресурсов, вести Реестр водопользователей, обеспечить взвешенное долгосрочное планирование деятельности в различных секторах на основе информации, моделировать водные ресурсы в связи с изменением климата, что будет способствовать повышению адаптационного потенциала.

Кроме того, будут приняты меры по смягчению рисков связанных с изменением климата и осуществляться государственная координация по обеспечению безопасности действующих и строительству новых объектов, а также планированию и улучшению состояния коллекторно-дренажной сети.

Агентством водных ресурсов будет продолжена работа Департамента водного хозяйства и мелиорации по созданию и укреплению потенциала ассоциаций водопользователей, как основных пользователей внутрихозяйственных ирригационных систем. Кроме того, с передачей Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения, агентством водных ресурсов будет проводится единая политика в отношении ассоциаций водопользователей и сельских общественных объединений потребителей питьевой воды, как к самостоятельным юридическим лицам, на договорной основе, регулирования их деятельности путем принятия нормативных правовых актов.

Необходимо подчеркнуть, что образование Государственного агентства водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.