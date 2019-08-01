Дизайнер, проспавший допрос рассказал, что его преследует навязчивый чекист

Дизайнер Никита Тарасенко, ранее проигнорировавший допрос в ГКНБ, рассказал о дальнейшем развитии общения с сотрудниками Комитета нацбезопасности.

В социальной сети Facebook Тарасенко рассказал, что сотрудник ГКНБ настойчиво звонил все утро и просил о встрече. По словам дизайнера, чекисты пытались выяснить место его фактического проживания у друзей и знакомых, пока им это не удалось.

"По какому поводу вызывают не говорят. Очень хотят встретиться. Это законно со стороны ГКНБ?", - задается вопросом Никита Тарасенко.

Напомним, дизайнеру Никите Тарасенко ранее доставили повестку по адресу в Канте, чтобы допросить в качестве свидетеля. В ГКНБ сообщили, что дело связано с фактами, которые могут расцениваться как разжигание межрелигиозной вражды. Дизайнер на допрос не явился. Позже он сообщил, что проспал.