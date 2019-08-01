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Масляные пятна на Иссык-Куле. Отдыхающих просят бойкотировать скутеры

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- Оксана Гут
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В соцсетях появились печальные фотографии с побережья озера Иссык-Куль, свидетельствующие о его загрязнении ГСМ водными аттракционами. Снимки опубликовала Рысгул Акимжанова.

- Вот один пример, как мы сами убиваем наш Иссык-Куль - это отсутствие контроля деятельности водных аттракционов в зонах отдыха. Туристам и отдыхающим предлагают покататься на скутерах, катерах и прочих видах водного транспорта. Его заправляют топливом прямо на воде. Одно неверное движение - и ГСМ выливается в озеро. Выхлопы от него идут напрямую в воду, отходы, которые образуются при сжигании топлива, тоже выливаются прямо в воду. На поверхности воды видна радужная пленка от отходов и бензина. Тем более техника не новая и вряд ли соответствует нормам экологической безопасности, - пишет женщина.

Она просит всех бойкотировать водные аттракционы, "так как они несут угрозу жизни всех отдыхающих на озере и наносят непоправимый урон природе".

От редакции отметим, что Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР не так давнго выразила намерения запретить использование моторных лодок и скутеров на озере Иссык-Куль. Признав, что причиной загрязнения воды, в основном, является моторный транспорт. Однако, когда именно будет принят запрет не уточняется. Меж тем в ведомстве заявили, что согласно последним анализам, качество воды на озере Иссык-Куль пока в пределах допустимой нормы.


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URL: https://www.vb.kg/380401
Теги:
ГСМ, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, Иссык-Куль, экология Иссык Куля
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