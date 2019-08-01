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Осторожно фото! Милиция просит опознать труп мужчины

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- Оксана Гут
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6 января примерно в 17:30 часов в реанимационное отделение НХЦ Бишкека был доставлен неизвестный мужчина европейской внешности, он скончался, не приходя в себя

Пресс-служба ГУВД Бишкека распространила фотографии погибшего мужчины с просьбой помочь в его опознании.

6 января 2019 года примерно в 17:30 часов Скорая помощь из приюта для лиц без определенного места жительства по улице Фере 34 "а" в Бишкеке доставила в реанимационное отделение НХЦ неизвестного мужчину европейской внешности, примерный возраст 30-35 лет. В тот же день примерно в 20:00 часов он скончался, не приходя в себя.

Следственной службой УВД Ленинского района Бишкека данный факт зарегистрирован в ЕРПП.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые, губы тонкие, нос искривлен вправо.

- Уважаемые граждане, просим оказать содействие по установлению личности этого мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 35 26 05, 0553 102 465, 0551 088 330, 0703 401600, 0705450553,0553102 880 и "102" или в ближайшее отделение милиции, - пресс-служба ГУВД столицы.


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URL: https://www.vb.kg/380402
Теги:
ГУВД, розыск, труп, Бишкек, Кыргызстан
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