СМИ: Экс-глава ГРС Алина Шаикова объявлена в розыск

Экс-председатель Государственной регистрационной службы Алина Шаикова объявлена в розыск. Об этом написала газета "Дело№", ссылаясь на источники.

В пресс-службе ГКНБ VB.KG сообщили, что уточняют эту информацию.

Отметим, Алина Шаикова ушла с должности главы ГРС после скандала с проведением тендера по закупке бланков для электронных паспортов. ГКНБ возбудил уголовное дело из-за заключение договора с компанией, которая предложила более высокую цену, чем конкурент. Алину Шаикову так же допрашивали по этому делу.

Отметим, ранее кыргызскоязычные СМИ писали, что Алина Шаикова покинула Кыргызстан.