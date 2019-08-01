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СМИ: Экс-глава ГРС Алина Шаикова объявлена в розыск

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- Екатерина Улитина
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Экс-председатель Государственной регистрационной службы Алина Шаикова объявлена в розыск. Об этом написала газета "Дело№", ссылаясь на источники.

В пресс-службе ГКНБ VB.KG сообщили, что уточняют эту информацию.

Отметим, Алина Шаикова ушла с должности главы ГРС после скандала с проведением тендера по закупке бланков для электронных паспортов. ГКНБ возбудил уголовное дело из-за заключение договора с компанией, которая предложила более высокую цену, чем конкурент. Алину Шаикову так же допрашивали по этому делу.

Отметим, ранее кыргызскоязычные СМИ писали, что Алина Шаикова покинула Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/380405
Теги:
ГКНБ, СМИ, паспорт, тендер, Кыргызстан, Алина Шаикова
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