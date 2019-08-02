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На Иссык-Куле столичные милиционеры нашли потерявшуюся 4-летнюю девочку

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- Оксана Гут
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Сотрудниками столичной туристической милиции найдена потерявшаяся девочка на Иссык-Куле. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

1 августа на пляже пансионата "Золотые пески" села Бостери примерно в 11:00 часов во время несения командировочной службы сотрудниками столичной туристической милиции была обнаружена плачущая маленькая девочка по имени Сезим в возрасте примерно 4-х лет. Выяснилось, что ребенок потерялся и ищет папу. Узнав, как зовут отца, как выглядит и во что был одет, незамедлительно начались поиски по установлению местонахождения отца девочки.

Принятыми неотложными поисково-розыскными мерами на прилегающих пляжах и в других пансионатах, расположенных на территории села Бостери, сотрудники столичной туристической милиции в радиусе 200 метров нашли отца девочки. Девочка О.С. 2015 года рождения в целости и сохранности передана в руки родителям.

Отец найденной девочки выразил огромную благодарность сотрудникам столичной туристической милиции за найденную дочку.


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URL: https://www.vb.kg/380412
Теги:
ГУВД, дети, туризм, Бишкек, Кыргызстан, Иссык-Куль, поиски
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