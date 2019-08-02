ГКНБ: Бывшая глава ГРС Алина Шаикова вызвана на допрос

Бывшая глава ГРС Алина Шаикова вызвана на допрос. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Отмечается, что ГСУ ГКНБ расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц Государственной регистрационной службы при правительстве КР, ГП "Инфоком", Департамента госзакупок при Министерстве финансов КР и других лиц по факту коррупции при закупке услуг по изготовлению паспортов нового поколения, где одним из фигурантов данного уголовного дела является бывшая председатель Госрегистра Алина Шаикова.

Ей через адвоката были вручены несколько повесток о вызове на допрос.

- В случае игнорирования вызова на допрос и проведения других следственных действий с участием до 5 августа 2019 года, то согласно статьи 239 УПК КР гражданка Алина Шаикова будет объявлена в розыск, - отмечают в ГКНБ.