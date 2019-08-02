В Правительстве подсчитали, на что чаще всего жалуются граждане

По итогам первого полугодия 2019 года в аппарат Правительства поступило 3088 обращений. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Помимо письменных обращений за текущий период в общественную приемную премьер-министра КР обратилось 53 гражданина.

Отмечается, что обращения граждан поступают из всех регионов республики, также от жителей стран СНГ и дальнего зарубежья. Наибольшее количество заявлений, жалоб и предложений поступило от жителей города Бишкек - 899 (36,63 и Чуйской области - 438 (17,85 .

Основной контингент заявителей - люди пожилого, пенсионного возраста и других социально незащищенных категорий граждан.

В большинстве письменных обращений граждан поднимались следующие вопросы:

- агропромышленного комплекса, крестьянских и фермерских хозяйств и земельные вопросы – 227 (9,25 ;

- образования и науки - 210 (8,56 ;

- земельные и жилищные вопросы - 200 (8,15 ;

- о работе социальных служб, о пенсиях, льготах, пособиях и оказания материальной помощи - 194 (7,91 ;

- строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства – 120 (4,89 ;

- правопорядка и безопасности - 117 (4,77 ;

- кадрового обеспечения, трудовые споры и зарплаты – 113 (4,60 .

Все поступившие в аппарат правительства обращения регистрируются в установленный законом срок и передаются на рассмотрение в государственные органы по компетенции, что позволяет осуществлять направление ответов заявителям на все поставленные в обращениях вопросы, утверждают в пресс-службе ведомства.

И напоминают, что обращения граждан поступают в аппарат правительства по нескольким каналам связи, в том числе:

- из аппарата президента КР - 381 (15,5 ;

- из Жогорку Кенеша КР – 508 (20,7 ;

- письменные обращения граждан, поданные на личном приёме в общественной приемной премьер-министра КР – 217 (8,8 ;

- электронные обращения, поступившие посредством специальной формы на официальном сайте www.gov.kg и портала электронных обращений www.kattar.kg – 329 (13,4 ;

- обращения, направленные по другим каналам связи – 1019 (41,6 .

Обновленный электронный портал www.kattar.kg с 1 июля 2019 года работает в тестовом режиме.

В ближайшее время будет разработана мобильная версия портала www.kattar.kg и введение его в действие послужит повышению возможностей граждан - жителей регионов республики по обращению в государственные органы Кыргызской Республики, заключили в пресс-службе правительства.