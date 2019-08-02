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Президент соотечественникам: Вы всегда остаётесь гражданами Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на первом заседании Совета по связям с соотечественниками, заявил, что в КР должны быть созданы все условия для беспрепятственного возвращения всех кыргызстанцев на Родину.

"Независимо от того, в каком уголке мира, в какой стране вы находитесь и трудитесь для нас вы всегда остаётесь гражданами Кыргызстана, соотечественниками, родными и близкими людьми", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что государственная политика направлена на поддержку соотечественников за рубежом и созданию условий для их возвращения на Родину.

Президент подчеркнул, что он высоко оценивает деятельность соотечественников, которые создают различные фонды и организации, чтобы помогать кыргызстанцам и даже целым сёлам, которые оказались в трудной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/380417
Теги:
миграция, президент, соотечественники, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
ааа
02.08.2019, 10:55

Слова, слова, слова и ни одного дела.

0
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Жалоба модератору
Арсен
02.08.2019, 11:07

Президент правильно подчеркнул деятельность и дела наших соотечественников. Без их денег, благосостояние и экономика сильно пошатнется. 

0
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Жалоба модератору
123
02.08.2019, 11:24

В последнее время должное внимание уделяют для наших соотечественников и это даёт надежду для нашего народа 

0
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Жалоба модератору
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