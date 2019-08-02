Президент соотечественникам: Вы всегда остаётесь гражданами Кыргызстана

Президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на первом заседании Совета по связям с соотечественниками, заявил, что в КР должны быть созданы все условия для беспрепятственного возвращения всех кыргызстанцев на Родину.

"Независимо от того, в каком уголке мира, в какой стране вы находитесь и трудитесь для нас вы всегда остаётесь гражданами Кыргызстана, соотечественниками, родными и близкими людьми", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что государственная политика направлена на поддержку соотечественников за рубежом и созданию условий для их возвращения на Родину.

Президент подчеркнул, что он высоко оценивает деятельность соотечественников, которые создают различные фонды и организации, чтобы помогать кыргызстанцам и даже целым сёлам, которые оказались в трудной ситуации.