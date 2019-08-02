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Началась операция по спуску тела альпиниста с пика Ленина

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- Светлана Лаптева
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Началась операция по спуску тела альпиниста из России с пика Ленина. Об этом редакции VB.KG сообщили представители фирмы "Аксай-Тревел", которые занимаются спасательными работами.

По их словам, сегодня опытные альпинисты начнут подниматься на пик Ленина.

- Как известно, российский альпинист, в последний раз вышел на связь с базовым лагерем вечером 27 июля. Фирма Горы Азии, где был зарегистрирован турист, обратилась за помощью в фирму Аксай-Тревел. Были организованы спасательные работы. В том числе поиск альпиниста с вертолета. Ранее спасатели с вертолета обнаружили в горах на высоте около 6 тысяч метров точку сверку напоминающую очертания человека. Сразу подойти туда не удалось. Была собрана команда профессиональных альпинистов спасателей, - пояснили представители фирмы.

Сегодня альпинисты поднимутся на высоту 5300 метров, а завтра - 6100 метров.

- Вертолет доставит оборудование и снаряжение для спасательных работ уже на заданные точки. А 4 августа начнут спуск потерпевшего, в зависимости от погоды. По прогнозу в этот день обещают снегопад. Надо понимать, что спасательные работы на высоте сложная и опасная работа, которая доверяется только опытным альпинистам-спасателям.Пожелайте ребятам удачи,


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URL: https://www.vb.kg/380421
Теги:
альпинизм, Россия, спасатели, Кыргызстан
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Комментарии
119
02.08.2019, 13:01

Удачи вам! 6 тыщ - страшно подумать, а люди подымаются! Потрясающе.

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