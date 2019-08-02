Началась операция по спуску тела альпиниста с пика Ленина

Началась операция по спуску тела альпиниста из России с пика Ленина. Об этом редакции VB.KG сообщили представители фирмы "Аксай-Тревел", которые занимаются спасательными работами.

По их словам, сегодня опытные альпинисты начнут подниматься на пик Ленина.

- Как известно, российский альпинист, в последний раз вышел на связь с базовым лагерем вечером 27 июля. Фирма Горы Азии, где был зарегистрирован турист, обратилась за помощью в фирму Аксай-Тревел. Были организованы спасательные работы. В том числе поиск альпиниста с вертолета. Ранее спасатели с вертолета обнаружили в горах на высоте около 6 тысяч метров точку сверку напоминающую очертания человека. Сразу подойти туда не удалось. Была собрана команда профессиональных альпинистов спасателей, - пояснили представители фирмы.

Сегодня альпинисты поднимутся на высоту 5300 метров, а завтра - 6100 метров.

- Вертолет доставит оборудование и снаряжение для спасательных работ уже на заданные точки. А 4 августа начнут спуск потерпевшего, в зависимости от погоды. По прогнозу в этот день обещают снегопад. Надо понимать, что спасательные работы на высоте сложная и опасная работа, которая доверяется только опытным альпинистам-спасателям.Пожелайте ребятам удачи,