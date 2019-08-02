На ВДНХ в Москве расскажут о Кыргызстане

Выставка достижений народного хозяйства (знаменитая ВДНХ) в Москве начала 1 августа праздновать свое 80-летие. К этому юбилею здесь обновлены многие объекты, появились новые. Один из них – Музей истории ВДНХ, в котором будут экспозиции, посвященные каждой из бывших советских республик.

Этот музей расположился в правом крыле арки Главного входа. Участие в его открытии принял 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин.

- Наверное, было непросто смотреть, что происходило с ВДНХ последние десятилетия. Казалось, что мы потеряем эту "красавицу". Она становилась сумрачнее, грязнее и криминальнее. Но благодаря коллективу, горожанам, реставраторам, строителям ВДНХ - это снова любимое место москвичей. Это новое рождение ВДНХ, - сказал Собянин.

В новом музее собрали все о ВДНХ, о ее роли в жизни страны. Экспозиция мультимедийная, разделенная на пять тематических зон: "Дружба народов", "Смотр побед", "Всенародный университет", "Город чудес" и "Один день на выставке". В частности, "Дружба народов" расскажет о вкладе представителей разных республик СССР в становление и развитие ВДНХ, а заодно о том, какие именитые зарубежные гости ее посещали.

Здесь же размещен макет фонтана "Дружба народов", который всегда являлся одной из главных достопримечательностей и символов ВДНХ. Фонтан, расположенный позади Главного павильона, был сооружен в 1954 году на Центральной аллее, на площади Дружбы народов (до 1954–го - площадь Колхозов). В центре большого восьмигранного бассейна - 81 на 56 метров - размещен овальный фонтан. На ступенчатом красногранитном основании установлен чашеобразный сноп высотой 7,4 метра из пшеницы, технической конопли и подсолнухов. Его окружают 16 женских скульптур, выполненных из бронзы и покрытых сусальным золотом. Они символизируют 16 союзных республик (вплоть до 1956 года в СССР существовала 16-я Карело–Финская ССР). Каждая из девушек–республик одета в национальный костюм и держит различные фрукты или растения. Например, Киргизия - гирлянду из хлопка и цветов. А сегодня за спиной нашей этой бронзовой фигуры видна в отдалении Останкинская башня.

Расположение скульптур не совпадает как и с расположением павильонов республик на выставке, так и с алфавитной последовательностью. В действительности порядок опирался на список республик, закрепленный в Конституции СССР (РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР и т. д.). В фонтане скульптуры расставили в том же порядке, только распределяя их то вправо, то влево. Единственным исключением стали Молдавская ССР и Киргизская ССР, по неизвестной причине перепутанные местами.

К слову, по соседству с фонтаном "Дружба народов" расположен павильон Кыргызстана, который сейчас находится на реконструкции.

Основные торжества по случаю 80-летия ВДНХ пройдут 1-4 августа, но в целом будут продолжаться до наступления сентября. По словам вице-президента региональной общественной организации "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение" Анисы Джеенбековой, среди гостей выставки, как всегда, очень много уроженцев Кыргызстана. "Они стремятся сюда и в будничные, и в выходные, праздничные дни. И уж конечно, не упустят возможности стать участниками нынешних торжеств, для которых подготовлена большая программа".

Она, как сообщается, включает в себя более 50 культурных мероприятий. Одно из них состоялось уже 1 августа – большой концерт, в котором приняли участие Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Ольга Кормухина, Лолита, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Валерия, Александр Панайотов, Зара, группы "Уматурман", "Земляне", победители шоу "Голос", многие другие известные исполнители. Концерт прошел неподалеку от того самого фонтана "Дружба народов".

Справка: Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Всероссийского выставочного центра (так ВДНХ была переименована в постперестроечные времена) в ведение правительства Москвы в ноябре 2013 года. В мае 2014 года ему вернули историческое имя – ВДНХ. Первый этап возрождения комплекса проходил в 2014-2016 годах. Тогда было снесено более 300 самовольных построек, прекращена незаконная торговля в исторических павильонах, а в 50 павильонах провели срочные противоаварийные работы. Второй этап возрождения выставки начался в 2017 году и включает в себя реставрацию исторических памятников. Реставраторы уже восстановили 20 из 49 объектов культурного наследия. Одним из них признан и павильон Кыргызстана.

На снимках: 1. Вход на ВДНХ.

2. Главный павильон.

3-6. В Музее истории ВДНХ.

7. Макет фонтана "Дружба народов".

8-9. Фонтан "Дружба народов" (в центре скульптура "Киргизия").

10. Павильон "Кыргызстан" (вид от фонтана "Дружба народов").