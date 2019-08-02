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Президенту пожаловались, что в мире не доверяют кыргызским паспортам

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- Екатерина Улитина
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В мире Пограничные службы не доверяют паспортам КР. Об этом во время первого заседания Совета по связям с соотечественниками президенту Сооронбай Жээнбекову сообщили представители Кыргызской диаспоры в КНР.

- При пересечении границ наши граждане сталкиваются со сложностями из-за паспортов. Во время паспортного контроля им говорят, что паспорт выдан незаконно. Иногда задерживают на несколько часов, - рассказал представитель диаспоры.

Он попросил президента ускорить процесс перехода на электронные биометрические загранпаспорта. Кроме того, он отметил, что для граждан Кыргызстана очень сложно получить визу в Китай.


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URL: https://www.vb.kg/380423
Теги:
виза, Китай, паспорт, Кыргызстан, Погранслужба
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Комментарии
Арсен
02.08.2019, 12:14

Правильно пожаловались, во всех паспортных скандалах замешан Атамбаев и его соратники. Вот Алина Шаикова тоже, китайцы с паспортами, ОПГники. Во время  правления Атамбаева наши паспорта продавались по 1000-2000 долларов.  Алешу можно также привлечь по паспортам. 

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Ван хан
02.08.2019, 12:17

Мы кроме России всех хаем, поэтому нет нам уважения.

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