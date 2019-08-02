Президенту пожаловались, что в мире не доверяют кыргызским паспортам

В мире Пограничные службы не доверяют паспортам КР. Об этом во время первого заседания Совета по связям с соотечественниками президенту Сооронбай Жээнбекову сообщили представители Кыргызской диаспоры в КНР.

- При пересечении границ наши граждане сталкиваются со сложностями из-за паспортов. Во время паспортного контроля им говорят, что паспорт выдан незаконно. Иногда задерживают на несколько часов, - рассказал представитель диаспоры.

Он попросил президента ускорить процесс перехода на электронные биометрические загранпаспорта. Кроме того, он отметил, что для граждан Кыргызстана очень сложно получить визу в Китай.