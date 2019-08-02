Солтон-Сары: Китайскую компанию вновь обвиняют в нанесении ущерба (видео)

В соцсетях активно распространяется видео якобы очередных последствий от разработки китайской компанией месторождения Солтон-Сары в Нарынской области. В кадре двое детей с кожным заболеванием – у них сыпь по телу, правда, кого рода определить сложно. А за кадром – женщина, она заявляет, что эти болячки появились у детей после очередных взрывных работ при добыче золота. Вместе с сыпью, отмечает она, появляется кашель, краснеют глаза. Комментатор требует, чтобы местные жители не молчали и предпринимали меры по спасению своего здоровья.

Лиц на ролике не видно, когда и где именно он был снят также не ясно. Поэтому утверждать, что дети пострадали от действий золотодобывающей компании в Солтон-Сары, не приходится.

Редакция VB.KG за разъяснениями обратилась в Минздрав КР. В ведомстве, изучив видео, сообщили, что на место выехал фельдшер Нарынского районного ЦСМ.

- Только после обследования местного населения можно будет что-то комментировать, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

При этом, отметили, что в июле все жители близ месторождения прошли медицинский осмотр и никаких высыпаний у них обнаружено не было.

Напомним, 15 июля около 70 жителей Нарынского района вышли на митинг с требованием к властям закрыть золотодобывающего месторождения Солтон-Сары, которая разрабатывает китайская компания Zhong Ji Mining.

Местные жители тогда заявили, что из-за взрывных работ по добыче золота у них массово гибнет домашний скот.

Позже китайская компания сообщила о решении выплатить гражданам компенсацию за падеж скота. Несмотря на то, что Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности установила, что животные погибли в результате заболевания внутренних органов из-за наличия в них паразитов.