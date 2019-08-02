В Минэкономе удивлены обвинениям в лоббировании субъектов теневой экономики

В ответ на обвинения ассоциации нефтетрейдеров Министерство экономики разъяснило ситуацию с просьбой отсрочить вступление в силу технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину".

В июне 2019 года Министерство экономики КР инициировало внесение изменений в решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 января 2016 года № 11 в отношении технического регламента о требованиях к топливу. Сделано это было с целью поддержки отечественных производителей нефтепродуктов, сообщают в пресс-службе ведомства.

Так, согласно изначальному решению к 2021 году Кыргызстан должен полностью перейти на производство только высокоэкологичного топлива классов К4 и К5.

Однако на данный момент имеется риск, что к 2021 году все требуемые преобразования не будут завершены. Сейчас в республике – 7 нефтеперерабатывающих заводов, все они ведут работы по поиску инвесторов и модернизации производства для выполнения требований регламента, - отмечают в ведомстве.

Поэтому сотрудниками министерства было инициировано продление переходного периода до 2023 года – для завершения работ по модернизации, наладки технологического производства и полной подготовки отрасли к выполнению требований соответствующего техрегламента Таможенного союза.

- Если наши предприятия не успеют завершить трансформацию производства в срок, это может привести к их остановке, потере рабочих мест и снижению налоговых отчислений в республиканский бюджет, - пояснил ситуацию замминистра экономики КР Эльдар Алишеров и продолжил, – Внесением изменений мы стремимся защитить отечественных производителей и потому глубоко удивлены позицией Ассоциации нефтетрейдеров КР, в частности, обвинениями в лоббировании интересов субъектов теневой экономики с помощью этой просьбы об отсрочке!

Отмечается, что обращение автомобильного и дизельного топлива низких экологических классов К2 и К3 на единой территории Таможенного союза не допускается уже с начала 2018 года. Продукция, производимая на территории Кыргызской Республики по прежним стандартам, предположительно до 2023 года, будет проходить строгую проверку и маркироваться национальным знаком соответствия, обращение ее будет возможным только на территории Кыргызской Республики.