Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95


В Бишкеке задержан серийный мошенник

232  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками службы общественной безопасности УВД Октябрьского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

12 апреля в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился житель столицы И.Э. с просьбой принять меры в отношении неизвестного парня, азиатской внешности, который в тот же день, находясь на территории Орто-Сайского рынка, войдя в доверие обманным путем, завладел денежными средствами в сумме 11 тысяч сомов. Он пообещал доставить строительные материалы, но скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками службы общественной безопасности УВД Октябрьского района задержан подозреваемый С.Р. 1996 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. В порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Октябрьским районным судом в отношении задержанного С.Р. избрана мера пресечения арест, с содержанием в СИЗО-1 столицы сроком на два месяца.

При проведении дальнейших специальных следственных действий с участием подозреваемого лица, установлена его причастность к другим двум аналогичным преступлениям.

Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника или владеющие какой-либо информацией, милиция просит вас сообщить по следующим номерам телефонов 0(559) 102-106, 0(707) 230-284.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380435
Теги:
ГУВД, СИЗО, задержание, мошенничество, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  