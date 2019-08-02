В Бишкеке задержан серийный мошенник

Сотрудниками службы общественной безопасности УВД Октябрьского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

12 апреля в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился житель столицы И.Э. с просьбой принять меры в отношении неизвестного парня, азиатской внешности, который в тот же день, находясь на территории Орто-Сайского рынка, войдя в доверие обманным путем, завладел денежными средствами в сумме 11 тысяч сомов. Он пообещал доставить строительные материалы, но скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками службы общественной безопасности УВД Октябрьского района задержан подозреваемый С.Р. 1996 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. В порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Октябрьским районным судом в отношении задержанного С.Р. избрана мера пресечения арест, с содержанием в СИЗО-1 столицы сроком на два месяца.

При проведении дальнейших специальных следственных действий с участием подозреваемого лица, установлена его причастность к другим двум аналогичным преступлениям.

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