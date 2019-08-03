В России стартовали Международные армейские игры

На территории подмосковного военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в Одинцовском районе 3 августа открылись юбилейные, 5-е Международные армейские игры "АрМИ-2019". Участие в торжественном открытии их приняли делегации военных ведомств 39 стран-участниц, в том числе Кыргызстана.

Церемония началась с выноса и установке на главной сцене, оборудованной под открытым небом, флагов этих государств, флага самих Игр. Затем на большом экране было показано видеообращение президента РФ Владимира Путина. "Ежегодные соревнования военных профессионалов, настоящих асов и мастеров ратного дела из разных стран мира, уже стали замечательной традицией, настоящим зрелищным, ярким праздником – и не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится", - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул: "Сам формат Армейских игр вносит свой немалый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление конструктивных, партнёрских связей в интересах обеспечения безопасности наших стран, Евразийского континента и всего мира, коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете".

Затем слово взял министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Он отметил: "Практика проведения таких соревнований свидетельствует о правильности принятого пять лет назад решения об организации конкурсов воинского мастерства. Игры уже стали заметным мировым событием, с каждым годом набирают популярность и приобретают все больше горячих поклонников. В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран".

"Уверен, вы сможете проявить силу духа и твердость характера, достойно выдержать все испытания и добиться успеха. Объявляю пятые Армейские международные игры открытыми", - сказал министр, обращаясь к участникам состязаний.

Затем вниманию многочисленных посетителей была предложена программа, специально подготовленная водителями боевых машин. Желающие познакомились на территории парка "Патриот" с образцами российской военной техники, различными видами вооружения, размещенными здесь специально для Игр многочисленными объектами. Гости посмотрели турнир по киберспорту среди юнармейцев, потренировались в стрельбе из различных видов стрелкового оружия, в вождении военной техники на тренажёрах, приняли участие в различных мастер-классах и конкурсах, вместе с семьями и друзьями посоревновались в силовых и игровых видах спорта. Победителей ждали призы и памятные знаки.

В нынешнем году на открытии "АрМИ" впервые состоялись показательные выступления на танках женских экипажей. После чего прошли и первые заезды участников самого зрелищного конкурса Игр – танкового биатлона. Он традиционно проводится здесь же, на военном полигоне Алабино.

В этот день на полигон вышли экипажи Азербайджана, Сербии, Беларуси и Китая. А на следующий день, 4 августа, эстафету принимают команды Кыргызстана, Ирана, России, Армении Казахстана, Сирии, Монголии и Венесуэлы. Все сборные будут соревноваться в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на танках. Тройка победителей определится в финале биатлона, в день закрытия Игр 17 августа.

По информации Министерства обороны РФ, участниками "АрМИ-2019" стали более 5 тысяч военных из государств ближнего и дальнего зарубежья, включая саму Россию. Для них организовали 31 конкурс на 25 полигонах в 10 странах, а также в акваториях Каспийского, Балтийского морей и Персидского залива. В России пройдет 15 конкурсов, остальные примут Азербайджан, Армения, Беларусь, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан; в Индии, Монголии и Узбекистане игры пройдут впервые. Состязания АрМИ-2019 пройдут одновременно на 21 полигоне десяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России, а также в акваториях Каспийского, Балтийского морей и Персидского залива.