Тело российского альпиниста начали спускать вниз

Альпиниста из России сегодня в 12.05 нашли на спуске с пика Ленина. Где-то на высоте 6 тысяч метров. В настоящий момент началась операция по спуску тела. Об этом редакции VB.KG сообщили представители фирмы "Аксай-Тревел", которые занимаются спасательными работами.

Напомним, ранее пропал российский альпинист, поднимающийся на пик Ленина. В последний раз он вышел на связь с базовым лагерем вечером 27 июля. Позже были организованы спасательные работы.

Спасатели с вертолета обнаружили в горах на высоте около 6 тысяч метров точку сверку напоминающую очертания человека. Сразу подойти туда не удалось. Была собрана команда профессиональных альпинистов спасателей.

2 августа альпинисты поднялись на высоту 5300 метров, а 3 августа – на 6100 метров.