Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Бывшая глава ГРС Алина Шаикова не явилась на допрос в ГКНБ

252  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывшая глава ГРС Алина Шаикова объявлена в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ходе расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Государственной регистрационной службы при правительстве КР, ГП "Инфоком", Департамента госзакупок при Министерстве финансов КР и других лиц по факту коррупции при закупке услуг по изготовлению паспортов нового поколения, бывшая глава Госрегистра Алина Шаикова, являясь одним из фигурантов уголовного дела, проигнорировала вызовы на допрос и другие следственные действия с её участием.

Генеральной прокуратурой КР в отношении Шаиковой было вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 (коррупция) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

В порядке ст. 239 УПК КР был объявлен розыск Алины Шаиковой, производство которого поручено оперативному подразделению ГКНБ КР.

Досудебное производство по делу продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380448
Теги:
ГКНБ, ГРС, коррупция, розыск, уголовная ответственность, Кыргызстан, Алина Шаикова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  