Бывшая глава ГРС Алина Шаикова не явилась на допрос в ГКНБ

Бывшая глава ГРС Алина Шаикова объявлена в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ходе расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Государственной регистрационной службы при правительстве КР, ГП "Инфоком", Департамента госзакупок при Министерстве финансов КР и других лиц по факту коррупции при закупке услуг по изготовлению паспортов нового поколения, бывшая глава Госрегистра Алина Шаикова, являясь одним из фигурантов уголовного дела, проигнорировала вызовы на допрос и другие следственные действия с её участием.

Генеральной прокуратурой КР в отношении Шаиковой было вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 (коррупция) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

В порядке ст. 239 УПК КР был объявлен розыск Алины Шаиковой, производство которого поручено оперативному подразделению ГКНБ КР.

Досудебное производство по делу продолжается.