Потушен склад в жилмассиве Дордой-1

Пожар на складе бытовой техники в жилмассиве Дордой-1 был полностью потушен сегодня утром. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь был локализован 4 августа в 21.53, всю ночь продолжалось тушение очагов возгорание. Огонь полностью потушили 5 августа в 10.14 часов, - рассказала в МЧС.

Сообщение о пожаре на складе, расположенного в частном доме в жилмассиве Дордой-1 поступило 4 августа в 19.45. На место происшествия выехали 6 пожарных расчетов. Общая площадь возгарания составила 1700 квадратных метров. Причины пожара неизвестны, их установят после прове6дения экспертизы.