Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Потушен склад в жилмассиве Дордой-1

210  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пожар на складе бытовой техники в жилмассиве Дордой-1 был полностью потушен сегодня утром. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь был локализован 4 августа в 21.53, всю ночь продолжалось тушение очагов возгорание. Огонь полностью потушили 5 августа в 10.14 часов, - рассказала в МЧС.

Сообщение о пожаре на складе, расположенного в частном доме в жилмассиве Дордой-1 поступило 4 августа в 19.45. На место происшествия выехали 6 пожарных расчетов. Общая площадь возгарания составила 1700 квадратных метров. Причины пожара неизвестны, их установят после прове6дения экспертизы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380450
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  