С месторождения Солтон-Сары анализы отправят в Казахстан

Для прояснения ситуации вокруг месторождения "Солтон-Сары" в Нарынской области гражданские активисты 7 августа этого планируют встретиться с представителями местного населения и китайской компании. Об этом редакции VB.KG сообщила глава общественного объединения "Элет койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, местные жители не верят сообщениям правительства.

- Ситуация повторяется с урановыми месторождениями. Люди не верят тому, что говорят в правительстве. После того, как произошел падеж скота у некоторых местных детей болячки появились. То есть правительство абсолютно не проясняет ситуацию. По этой причине мы хотим провести общую встречу местных жителей, китайской компании и госадминистрации Нарынской области. Тем более, что на днях там произошел очередной конфликт между рабочими "Jhong ji Mining company" и нашими гражданами, - пояснила Алыйкулова.

Один из нарынских активистов Тилек Оморов, продолжила она, намерен отправить пробы воды и земли в Алма-Ату.

- Он договорился в Алма-Ате, что там в лаборатории проведут анализ. Перед этим я объяснила ему, что самостоятельно мы не будем брать пробы. Будем действовать строго по закону. Пригласим китайскую сторону, госадминистрацию и всех людей, чтобы они все видели, где и как мы берем пробы. При этом все это запротоколируем. Он и его товарищи согласились со мной и поэтому 7 августа хотят поехать с нами и совместно провести мероприятие. С администрацией Нарынской области мы уже договорились, - добавила активистка.

Напомним, ранее в селе Эмгекчил Нарынского района местные жители неоднократно выступали против строительства золотодобывающего комбината на месторождении "Солтон-Сары".

В частности, местные жители заявляли о массовом падеже скота., а также о том, что их дети покрываются многочисленными болячками.