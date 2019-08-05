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Пассажир авиарейса Стамбул-Бишкек пытался незаконно пересечь границу

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- Оксана Гут
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кр сообщает, что 5 августа пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" задержали гражданина Кыргызстана за незаконную попытку пересечения государственной границы.

Гражданин Кыргызстана Р.А. 1976 г.р. прибыл рейсом Стамбул-Бишкек. При прохождении паспортного контроля он предъявил пограничному наряду паспорт гражданина Кыргызстана на имя Т.И. 1972 г.р.

В ходе проверки документа выяснилось, что он хотел пройти границу по чужому паспорту.

Гражданин Кыргызстана был задержан. А после составления соответствующих документов передан сотрудникам ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/380454
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, нарушения, паспорт, Турция, уголовная ответственность, Кыргызстан
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